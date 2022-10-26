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ملاكم أميركي شهير يعتنق الاسلام

ملاكم أميركي شهير يعتنق الاسلام
الأربعاء ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٣٢ بتوقيت غرينتش

أعلن الملاكم الأمريكي الشهير في أندرو تيت اعتناقه للدين الاسلامي عبر صفحته الرسمية في عدد من المنصات، فيما نشر صديقه تام خان مقطع لهما وهم يؤديان الصلاة في أحد المساجد.

العالم - منوعات

رسميا أعلن بطل العالم في رياضة "كيك بوكسينغ" الامريكي "آندرو تيت" اسلامه، ولم يكن مسلما قال: "الإسلام هو أخر الأديان المتبقية على الكوكب دون تغيير، والمسلمون متمسكون بكتابهم، وهذا دليل على أنه الدين الحقيقي".

وتفاعل المغردون مع تغريدة دخول الملاكم أندرو تيت للدين الإسلامي داعين له بالثبات على الحق.

من هو الملاكم اندرو تيت
- ولد أندرو تيت في مدينة واشنطن في 14 ديسمبر 1986 وهو من أصول أفريقية، وكان والده إيموري تيت لاعب شطرنج محترف.

- بدأ احترافه في الملاكمه عندما أصبح عمره 19 سنة في عام 2005.

- وقد تم تصنيفه كسابع أفضل منافس في الوزن الخفيف في إنجلترا عام 2008، قبل أن يحصد لقبه الأول في العام التالي.

- اعتزل أندرو تيت الملاكمة، بعد أن خاض 19 نزالا، فاز في 17 منها بالضربة القاضية.

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