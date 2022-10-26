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خارطة طريق بعيدة المدى لنمو الشراكة الثنائية بين إيران وبيلاروسيا

خارطة طريق بعيدة المدى لنمو الشراكة الثنائية بين إيران وبيلاروسيا
الأربعاء ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٤١ بتوقيت غرينتش

أكد الرئيس الإيراني لدى استقباله وزير الخارجية‌ البيلاروسي على الإسراع في تفعيل الاتفاقيات المبرمة‌ بين إيران وبيلاروسيا قائلا إن جراء القمة الاقتصادية المشتركة من مؤشرات إرادة الطرفين لتطوير العلاقات الثنائية بينهما.

العالم - إيران

وفي اللقاء الذي جرى اليوم الأربعاء بين الرئيس الإيراني ووزير الخارجية‌ البيلاروسي، أشار الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى لقائه الجديد مع نظيره البيلاروسي علي هامش قمة شنغهاي في سمرقند مشددا على الإسراع في تفعيل الاتفاقيات المبرمة‌ بين إيران و بيلاروسيا.

و أشار رئيسي إلى الإمكانيات المتاحة لإيران و بيلاروسيا بما فيها في قطاعات الطاقة والأجهزة والسيارات الثقيلة وقال: إجراء القمة الاقتصادية المشتركة من مؤشرات إرادة الطرفين لتطوير العلاقات الثنائية بينهما.

وأردف الرئيس الإيراني قائلا: لم تؤدي العقوبات المفروضة إلى توقفنا إطلاقا وإن إيران اليوم أقوى من أي زمن آخر وتعاظم العداء الأميركي مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية بسبب تعزيز القوة‌ الإيرانية.

بدوره أعلن وزير الخارجية البيلاروسي في هذا اللقاء عن إرادة حكومة‌ بلاده لتنفيذ مذكرات الشراكة المبرمة‌ مع إيران قائلا: تم إعداد خارطة الطريق بعيدة المدى وإن تنفيذها سبب لنمو الشراكة الثنائية بين البلدين.

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خارطة طريق بعيدة المدى لنمو الشراكة الثنائية بين إيران وبيلاروسيا