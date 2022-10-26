أرمينيا: قمة بين يريفان وباكو وموسكو في روسيا

العالم - روسيا

وقال باشينيان، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية، «هناك دعوة من الرئيس الروسي لعقد لقاء ثلاثي الأطراف في سوتشي في 31 تشرين الأول (أكتوبر). أكّدت مشاركتي». وأضاف أنه لا يعرف ما إذا كان الجانب الأذربيجاني قد أكد حضوره أيضًا.

يشار إلى أن بين أرمينيا وأذربيجان نزاعاً حول جيب ناغورني قره باغ الأرمني الواقع ضمن أراضي الثانية، وقد حصلت في السنوات الأخيرة حربان بسببه، آخرهما عام 2020 حين خسر الأرمن الكثير من الأراضي في الجيب. ولا يزال الوضع هشاَ هناك رغم جهود روسيا التي نشرت قوة لحفظ السلام اثر المعركة.

وتحصل أحياناً اشتباكات على حدود أذربيجان وأرمينيا أيضاً.