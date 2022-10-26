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أرمينيا: قمة بين يريفان وباكو وموسكو في روسيا

أرمينيا: قمة بين يريفان وباكو وموسكو في روسيا
الأربعاء ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٣ بتوقيت غرينتش

أعلن رئيس الحكومة الأرمينية نيكول باشينيان، اليوم الأربعاء، أنه سيسافر إلى روسيا الأسبوع المقبل لعقد قمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف بناء على دعوة من الكرملين، حسبما أفادت وكالات أنباء روسية.

العالم - روسيا

وقال باشينيان، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية، «هناك دعوة من الرئيس الروسي لعقد لقاء ثلاثي الأطراف في سوتشي في 31 تشرين الأول (أكتوبر). أكّدت مشاركتي». وأضاف أنه لا يعرف ما إذا كان الجانب الأذربيجاني قد أكد حضوره أيضًا.

يشار إلى أن بين أرمينيا وأذربيجان نزاعاً حول جيب ناغورني قره باغ الأرمني الواقع ضمن أراضي الثانية، وقد حصلت في السنوات الأخيرة حربان بسببه، آخرهما عام 2020 حين خسر الأرمن الكثير من الأراضي في الجيب. ولا يزال الوضع هشاَ هناك رغم جهود روسيا التي نشرت قوة لحفظ السلام اثر المعركة.

وتحصل أحياناً اشتباكات على حدود أذربيجان وأرمينيا أيضاً.

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أرمينيا: قمة بين يريفان وباكو وموسكو في روسيا

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