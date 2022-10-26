شاهد.. عرين الأسود يوقد شرارة المقاومة

العالم - خاص بالعالم

في نابلس انتهى دخان المعركة وظلت الحكايات والتاريخ الذي كتبه مجموعة من الشبان الفلسطينيين اكبرهم لم يغادر الثلاثينات في معركة ستصبح مفصلا في تاريخ الفلسطينيين المليء بقصص البطولة ، في نابلس ذوو الشهداء وقفو امجتمعين يتلقون التهنئة بارتقاء ابنائهم الذين حولوا عرين الاسود الى حالة نضالية ارقت الاحتلال ومازالت ، ورغم الوجع ورغمالالم الا ان ذوي الشهداء كما ابنائهم ما لانت منهم العزائم.

لا احد في مدينة نابلس تغييب عن واجب العزاء نساء ورجال شبان وشيوخ وحتى الاطفال ، المدينة المحاصرة حصار السوارللمعصم جدارنها شوارعها بيوتها ومحالها تزينت بصور الشهداء الخمس ومن قضى قبلهم ، ورغم ان الاحتلال ادمى المدينةالا ان ابنائها مازالوا يشكلون حاضنة شعبية للمقاومة وعرين الاسود مازالت تجد لها مقرا ومستقرا في مدينة جبل النار.

هي نابلس الباسلة التي وحدت الفلسطينيين من جديد واعادت اللحن منسجما لا نشاز فيه.