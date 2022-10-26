الأربعاء ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٢
٠٤:١٢ GMT
فارسی
البث المباشر

مصادر ايرانية : 15 شهيدا بينهم امراة وطفلان و 45 جريحا جراء الهجوم الارهابي على زوار ضريح شاه جراغ في شيراز عصر اليوم

الأربعاء ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الجيش الجزائري يعلن القبض على 8 عناصر إرهابية

عبر معبر الوليد غير الشرعي.. القوات الاميركية تسرق النفط والقمح من الجزيرة السورية

إنهيار جزء كبير من بقايا مبنى متروبول بمدينة آبادان الإيرانية + فيديو

محكمة عسكرية مصرية تؤجل النظر في طعن على إعدام 14 شخصا

تونس تحذر: تطبيق بولت للنقل 'يرسل بيانات إلى إسرائيل'

الرئيس الفرنسي والمستشار الألماني يجتمعان في الإليزيه للتحدث عن الدفاع والطاقة