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الأمين العام المساعد للجامعة العربية يشكر الجزائر

الأمين العام المساعد للجامعة العربية يشكر الجزائر
الأربعاء ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٤:١٣ بتوقيت غرينتش

شكر الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، حسام زكي، الجزائر على المجهودات المبذولة لإنجاح القمة العربية المقررة يومي 1 و2 نوفمبر.

العالم - الجزائر

وأوضح زكي، خلال اجتماع المندوبين الدائمين وكبار المسؤولين من أجل الإعداد لاجتماع وزراء الخارجية: "شعرنا بهذه المجهودات على مستوى الفريق الذي واكبكم في التنظيم".

وأضاف: "الحقيقة هو جهد عالي ومشكور ويستحق كل الثناء ويتوجب أن أسجل باسم أعضاء الأمانة هذا الشكر للجزائر".

وأكد زكي، على قدرة الجزائر على مواكبة طلبات الأمانة العامة، وقال: "سويا أنوه وأمام الإعلام بقدرة الجزائر على مواكبة طلباتنا المتعددة والتي لا تنتهي حقيقة في عقد أول قمة عربية لا ورقية بمعنى أن هناك شاشات حاضرة أمام السادة المندوبين ولا توجد الكتيبات والملخصات وتلال الأوراق التي كانت موجودة سابقا".

ولفت زكي إلى استجابة الجزائر لهذا الطلب ووفرت الإمكانيات من أجل تنظيم القمة بالشكل التكنولوجي العصري الحديث.

وشدد على أن ذلك "سيساهم في نقل القمة العربية إلى مصف المنظمات التي تتعامل بهذا المستوى العالي والعصري خدمة قضايا العرب والأعضاء".

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