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السودان: ارتفاع حصيلة قتلى الاشتباكات بولاية النيل الأزرق إلى 267 قتيلا

السودان: ارتفاع حصيلة قتلى الاشتباكات بولاية النيل الأزرق إلى 267 قتيلا
الأربعاء ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٤ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة في ولاية النيل الأزرق جنوبي السودان، ارتفاع حصيلة القتلى جراء الاشتباكات بين عرقيتي الهاوسا والبارتا بسبب خلافات حول الأراضي في الولاية إلى 267 قتيلا وإصابة 228 آخرين.

العالم - السودان

وقال بيان صادر عن الصحة في الولاية، اليوم الأربعاء إن "إجمالي الوفيات بلغ 267، والإصابات 228، وإجمالي عدد النزوح 13251 أسرة، و66360 فردا".

وفي وقت سابق، كشف مسؤول صحي رفيع، أن الاشتباكات القبلية التي وقعت الأسبوع الماضي في ولاية النيل الأزرق في السودان أسفرت عن مقتل 220 شخصا.

وقال فتح الرحمن البخيت المدير العام لوزارة الصحة في النيل الأزرق إن التوترات تصاعدت في بلدة ود الماحي على الحدود مع إثيوبيا.

وأضاف أن الحصيلة يمكن أن ترتفع نظرا لأن الفرق الطبية لم تكن قادرة على الوصول لبؤرة القتال.

وكان حاكم ولاية النيل الأزرق أعلن، حالة الطوارئ في ولاية النيل الأزرق، وأعطى قوات الأمن صلاحيات كاملة "لوقف" القتال القبلي.

كما كلف حاكم الولاية المسؤولين المحليين للشرطة والجيش والمخابرات وقوات الدعم السريع بالتدخل بجميع الإمكانات المتاحة لوقف الاشتباكات القبلية.

واندلعت اشتباكات في النيل الأزرق المضطرب في السودان قبل نحو أسبوعين بعد أنباء عن مشاجرات على الأرض بين أفراد من قبيلة الهوسا وجماعات متناحرة.

تركز القتال حول منطقة ود الماحي قرب الروصيرص على بعد 500 كيلومتر جنوبي العاصمة الخرطوم.

وتقول الأمم المتحدة إن أعمال العنف ذات الطابع القبلي أدت إلى مقتل أكثر من 546 شخصا وأجبر أكثر من 211 ألفا على الفرار من منازلهم في جميع أنحاء البلاد منذ مطلع العام الحالي.

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