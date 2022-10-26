الأمن المغربي يعلن توقيف 5 أشخاص موالين لـ'داعش'

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وبحسب بيان المكتب، أنه "على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الثلاثاء وصباح اليوم الأربعاء، تمكن من توقيف خمسة أشخاص موالين لتنظيم "داعش" الإرهابي، تتراوح أعمارهم ما بين 20 و45 سنة".

وأشارت إلى أن "ذلك للاشتباه في تورطهم في التحضير لتنفيذ مخططات إرهابية لها علاقة عمدا بمشروع فردي أو جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام"، بحسب صحيفة "هسبريس"، المغربية.

وأوضح البيان إلى أن "عناصر القوة الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني باشرت إجراءات التدخل والتوقيف في عمليات متفرقة، استهدفت المشتبه فيهم بالأماكن التي ينشطون بها".

وتابع البيان: "المعلومات الأولية للبحث تشير إلى أن كل واحد من المشتبه فيهم كان قد أعلن الولاء لتنظيم داعش الارهابي، وكان يحمل مشاريع إرهابية تتمثل إما في تنفيذ عمليات تخريبية ضد مصالح حيوية بالمغرب باستخدام أجسام متفجرة، أو تستهدف عناصر ومؤسسات أمنية في إطار عمليات الإرهاب الفردي".

وأضاف أن "الأبحاث والتحريات المنجزة بأن من بين المشتبه فيهم الموقوفين من كان يحرص على التدرب على كيفية صناعة المتفجرات".