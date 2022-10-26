الأربعاء ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٢
٠٤:٥٩ GMT
فارسی
البث المباشر

الهجوم الإرهابي على زوار 'شاهجراغ' في شيراز.. لماذا؟

الهجوم الإرهابي على زوار 'شاهجراغ' في شيراز.. لماذا؟
الأربعاء ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٢ بتوقيت غرينتش

العالم - الخبر وإعرابه

الخبر:

أفادت تقارير إعلامية استشهاد ما لا يقل عن 15 شخصا وإصابة 40 آخرون في الهجوم الإرهابي على زوار مقام السيد شاهجراغ في مدينة شيراز الإيرانية.

إعرابه:

- حسب المصادر الأمنية فإن مرتكب هذه الجريمة أو مرتكبيها هم من التكفيريين الوهابيين ومن جنسية غير إيرانية، ومعنى ذلك أن أعداء إيران استغلوا أجواء المجتمع الملتهبة واختاروا أنسب موقع لتوجيه ضربتهم إلى الشعب الإيراني.

- ليس مستبعداً أبداً أن ينوي مرتكبو هذه الجريمة وفي ظل الاضطرابات الأخيرة وخاصة تلك التي وقعت في سيستان وبلوجستان، استغلال الجريمة هذه لإثارة الفتنة وخلق الفجوة وإيقاع العداء بين الشيعة و السنة، هذا فيما أن مفهومي الاحتجاج والشغب مفصولان في الأدبيات السياسية في إيران.

- المعنى الآخر الذي يتضمنه هذا الهجوم الوحشي هو أن العدو لا يفوت أي فرصة ضد الإيرانيين وحسب، بل بالنسبة له لا يرى فرقاً بين المحتج والمتمرد، وينظر إلى جميع الإيرانيين كأداة لتحقيق أهدافه المعادية.

- النقطة المثيرة للاهتمام التي نلاحظها في قضية الهجوم على مقام شاهجراغ اليوم هي أداء وسائل الإعلام الأجنبية، حيث أن وسائل الإعلام هذه والتي غطت قضايا إيران في الأربعين يوماً الماضية بشكل لم تتجاهل أصغر موضوع.. لكن في هذه القضية، فإن التأخير الكبير لوسائل الإعلام هذه وتلكؤها في تغطية تفاصيل الاعتداء على المقام وقتل الزوار الإيرانيين في هذا المكان المقدس لهما سبب واضح واحد، وهو أنهم ينظرون إلى المحتجين والمشاغبين بعين واحدة ويعتبرونهم أداة يستغلونها على حد سواء.. كما تعتبر وسائل الإعلام هذه التطرق إلى قضايا مثل الاعتداء على الزوار عاملاً يصرف الأنظار عن موضوع أعمال الشغب.

روابط ذات صلة

لحظة بلحظة.. 15 شهيداً بهجوم إرهابي في مدينة شيراز الإيرانية +صور

تفكيك شبكة تروج للسلفية والافكار المتطرفة في شيراز

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالفيديو... شاهد عيان يروي لحظة وقوع الهجوم الارهابي على ضريح السيد 'شاهجراغ'

الهجوم الإرهابي على زوار 'شاهجراغ' في شيراز.. لماذا؟

الأمن المغربي يعلن توقيف 5 أشخاص موالين لـ'داعش'

مصدر خاص يكشف سبب رفض البرلمان العراقي لطلب السوداني اول مرة

السودان: ارتفاع حصيلة قتلى الاشتباكات بولاية النيل الأزرق إلى 267 قتيلا

تركيا تعتقل رئيسة نقابة الأطباء لاتهامها الجيش باستخدام الكيماوي ضد الكرد