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قبائل المهرة اليمنية تعلن النفير ضد قوات الاحتلال في المحافظة

قبائل المهرة اليمنية تعلن النفير ضد قوات الاحتلال في المحافظة
الأربعاء ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٠١ بتوقيت غرينتش

شهدت محافظة المهرة اليمنية الواقعة تحت سيطرة قوى العدوان والمرتزقة، اليوم الأربعاء،  نفيراً قبلياً جديداً، ضد قوات الاحتلال المتمركزة في المحافظة .

العالم - اليمن

ونظم أبناء قبائل المحافظة، وقفة احتجاجية مسلحة في مدينة الغيضة، احتجاجا على تواجد القوات الأجنبية في المهرة، وعلى رأسها القوات السعودية والإماراتية والبريطانية والأمريكية.. مطالبين جميع تلك القوات بمغادرة المحافظة فوراً وإخلاء ميناء ومطار الغيضة، التي حولته قوات الاحتلال لقاعدة عسكرية واستخباراتية.

وكان رئيس لجنة الاعتصام في المهرة الشيخ علي الحريزي قد شن أمس الثلاثاء، هجوماً لاذعاً على زعيم وأعضاء ما يسمى ” المجلس الرئاسي ” المشكل من قبل العدوان، متوعداً قوات الاحتلال وحكومة الارتزاق بالهزيمة الساحقة.

وتأتي التطورات، في ظل حراك قبلي واسع تشهده المحافظة الاستراتيجية، ضد قوات الاحتلال ، وسط توقعات بانفجار انتفاضة شعبية مسلحة خلال الفترة المقبلة.

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