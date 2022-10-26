الكشف عن ما تم نهبه من ثروات اليمن النفطية والغازية خلال أشهر الهدنة المؤقتة

العالم - اليمن

وأوضحت وزارة النفط أن إجمالي ما تم نهبه من الثروات النفطية خلال فترة الهدنة 1.1 مليار دولار (661.8 مليار ريال يمني)، وهي قيمة 9.9 مليون برميل نفط تم نهبها وبيعها.

فيما بلغت إجمالي إيرادات الغاز المنزلي التي تم نهبها العدوان ومرتزقته خلال شهور الهدنة 114.6 مليار ريال يمني، بمعدل 19.1 مليار ريال قيمة ما يبيعه المرتزقة من الغاز المنزلي شهريا، وهي عائدات 2490 مقطورة تتوزع في 5.4 مليون أسطوانة.

وبحسب وزارة النفط، فإن إجمالي ما تم نهبه من النفط والغاز خلال 6 أشهر، بلغت 776.4 مليار ريال، لافتةً أن ذلك المبلغ يكفي لصرف مرتبات 11 شهرا لموظفي الدولة.