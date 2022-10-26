الأربعاء ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٢
٠٧:١٣ GMT
فارسی
البث المباشر

الكشف عن ما تم نهبه من ثروات اليمن النفطية والغازية خلال أشهر الهدنة المؤقتة

الكشف عن ما تم نهبه من ثروات اليمن النفطية والغازية خلال أشهر الهدنة المؤقتة
الأربعاء ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٩ بتوقيت غرينتش

كشفت وزارة النفط والمعادن اليمنية، اليوم الأربعاء، عن إجمالي ما نهبه العدوان ومرتزقته من الثروات النفطية والغازية خلال فترة الهدنة المؤقتة.

العالم - اليمن

وأوضحت وزارة النفط أن إجمالي ما تم نهبه من الثروات النفطية خلال فترة الهدنة 1.1 مليار دولار (661.8 مليار ريال يمني)، وهي قيمة 9.9 مليون برميل نفط تم نهبها وبيعها.

فيما بلغت إجمالي إيرادات الغاز المنزلي التي تم نهبها العدوان ومرتزقته خلال شهور الهدنة 114.6 مليار ريال يمني، بمعدل 19.1 مليار ريال قيمة ما يبيعه المرتزقة من الغاز المنزلي شهريا، وهي عائدات 2490 مقطورة تتوزع في 5.4 مليون أسطوانة.

وبحسب وزارة النفط، فإن إجمالي ما تم نهبه من النفط والغاز خلال 6 أشهر، بلغت 776.4 مليار ريال، لافتةً أن ذلك المبلغ يكفي لصرف مرتبات 11 شهرا لموظفي الدولة.

روابط ذات صلة

إغلاق ميناء المكلا شرقي اليمن بعد رصد تحليق مسيرات

'انصار الله' لن تسمح لأي احد بسرقة ثروات الشعب اليمني

صنعاء تسمح لاول ناقلة نفط بالرسو في ميناء بئر علي بشبوة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بيروت تعلن حصولها على 600 ألف لقاح للكوليرا

الأمم المتحدة تندد بالهجوم الإرهابي في مدينة شيراز الإيرانية

الكشف عن ما تم نهبه من ثروات اليمن النفطية والغازية خلال أشهر الهدنة المؤقتة

شاهد.. عشرات الشهداء في تفجير إرهابي جنوب إيران

شاهد.. المستجد حول التصويت على المنهاج الحكومي في العراق

بالفيديو.. لحظة دخول الإرهابي إلى مقام شاهجراغ في مدينة شيراز