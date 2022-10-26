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رويترز: 'داعش' يعلن مسؤوليته عن هجوم شيراز الإرهابي

رويترز: 'داعش' يعلن مسؤوليته عن هجوم شيراز الإرهابي
الأربعاء ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٣٧ بتوقيت غرينتش

قالت وكالة رويترز، إن تنظيم "داعش" الإرهابي قد أعلن مسؤوليته عن الهجوم الذي استهدف مزار السيد شاه جراغ في مدينة شيراز الإيرانية.

العالم - إيران

وكتبت رويترز أن تنظيم داعش الإرهابي أعلن في بيان على حسابه على تلغرام اليوم الأربعاء مسؤوليته عن الهجوم.

هذا وسقط 15 شهيداً و40 جريحاً على الأقل في هجوم إرهابي مساء اليوم الأربعاء على مقام "السيد شاهجراغ" في مدينة شيراز جنوب غرب إيران.

وفي اتصال مباشر مع قناة "خبر" الإيرانية قال حبيبي قائد شرطة محافظة فارس إن الإرهابي الذي هاجم المرقد وفي الساعة 17:45 اليوم هو "شخص واحد" وتم اعتقاله بعد إصابته.

وبحسب بعض المصادر، استشهد 15 شخصا بينهم امرأة وطفلان وأصيب 40 آخرون حتى الآن في هذا الهجوم الإرهابي.

وقال مصدر أمني مطلع لوكالة "تسنيم" إن منفذ الحادث الإرهابي هو عنصر وهابي تكفيري إرتكب هذه الجريمة الإرهابية مستغلا حالة انعدام الأمن الأخيرة في البلاد.

وأكدت وكالة "نورنيوز" أن الإرهابي الذي نفذ هذا الهجوم ليس من الجنسية الإيرانية.

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