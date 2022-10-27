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ميلوني: لا سلام باستسلام أوكرانيا

ميلوني: لا سلام باستسلام أوكرانيا
الخميس ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٤٩ بتوقيت غرينتش

قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، إن الاحتمال الوحيد للدفع نحو المفاوضات في النزاع بين روسيا وأوكرانيا، هو "تحقيق توازن الطرفين في ساحة المعركة".

العالم-اوروبا

وأضافت رئيسة حكومة يمين الوسط في خطاب أمام مجلس الشيوخ يوم الأربعاء: "ما لم تكونوا تريدوني أن أقول إن السلام يتحقق بالاستسلام، فإنه يتحقق من خلال الاستمرار في دعم أوكرانيا، والسماح لها بالدفاع عن نفسها".

وقالت ميلوني، في أعقاب إعراب "حركة خمس نجوم" المعارضة مجددا عن رفضها التصويت مستقبلا لصالح دفعة سلاح جديدة لأوكرانيا: "لا أعرف ما إذا كان هناك شخص ما يعتقد أنني أستمتع بالحرب".

وتابعت: "لا بالطبع، أنا آمل وسنفعل كحكومة كل ما في وسعنا لتحقيق سلام عادل".

وأضافت: "يجب أن نفهم كيفية الوصول إلى أن السلام لا يتحقق بالتلويح بأعلام قوس قزح في المظاهرات".

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ميلوني: لا سلام باستسلام أوكرانيا

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