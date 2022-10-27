إصابة 3 مستوطنين في 47 عملًا مقاومًا بالضفة والقدس 

العالم- فلسطين

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" 47 عملًا مقاوما بالضفة والقدس خلال 24 ساعة الأخيرة، أبرزها 5 عمليات إطلاق نار ضد قوات الاحتلال، والتصدي لاعتداءات المستوطنين، أسفرت عن إصابة 3 مستوطنين.

وأصيب مستوطنان بجراح جرّاء رشق مركبات "إسرائيلية" بالحجارة عند مفترق مستوطنة "يَكير" المقامة على أراضي بلدة ديراستيا شمال غرب سلفيت، وأصيب مستوطن بالحجارة بالقرب من مفترق مردا في المحافظة.

وأطلق مقاومون النار صوب قوات الاحتلال في خلة العامود ومخيم بلاطة خلال اقتحام نابلس، وعند مفترق بيتا، كما استهدفوا قوات الاحتلال في حاجز الجلمة ونزلة الشيخ بمدينة جنين، وألقوا عبوة ناسفة وزجاجات حارقة خلال مواجهات في بيت لحم.

وتصدى الشبان الثائر لـ7 اعتداءات للمستوطنين في مناطق متفرقة، وحطموا 3 مركبات للمستوطنين.

واندلعت مواجهات في 25 نقطة مواجهة، شهدتها مناطق القدس وجنين ورام الله ونابلس وبيت لحم وسلفيت وأريحا وقلقيلية والخليل، رشق خلالها الشبان قوات الاحتلال بالحجارة.

وشهدت الضفة الغربية ارتفاعا ملحوظا في أعمال المقاومة الفلسطينية بجميع أشكالها خلال أيلول/ سبتمبر الماضي، حيث رصد مركز المعلومات الفلسطيني “معطى” (833) عملا مقاوما، أدت لمقتل صهيوني واحد وإصابة (49) آخرين، بعضهم بجراح خطرة.

وتصاعدت عمليات الاشتباك المسلح مع قوات الاحتلال، حيث بلغت عمليات إطلاق النار على أهداف الاحتلال (75) عملية، (30، 28) عملية منها في جنين ونابلس تواليًا.