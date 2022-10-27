ما العامل الذي برز بالضفة وشكل صدمة مفاجئة للاحتلال؟

خاص العالم

وقال حمادة في حديث لقناة العالم خلال برنامج "مع الحدث": ان الاحتلال قبل اشهر لم يكن يتوقع ان تكون هذه الصورة العظيمة في الضفة الغربية بعد ظهور كتائب مقاومة ككتيبة جنين وعرين الاسود، وكذلك في طولكرم وعمليات موزعة من شمال الضفة الغربية الى جنوبها، معتبراً ان هذا الواقع صدم الاحتلال الذي كان يراهن على انه في ظل هذه الظروف التي يراها بأنها فرصة مؤاتية من اجل ترسيم الوقائع على الارض من خلال الدعم الامريكي وكذلك الصمت العالمي، والعامل الاهم هو التطبيع العربي معه.

واوضح حمادة ان الاحتلال تفاجئ بهذه الحالة وفشل تنسيقه الامني على مدى سنوات، واظهرت حالة المأزق التي وصل اليها الاحتلال في مواجهة الحاضنة الشعبية للمقاومة التي بدأت من جنين وامتدت الى الضفة وطولكرم، والتي ترتبط بما يحدث في القدس المحتلة.

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