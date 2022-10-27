بحرية الاحتلال تعتقل "5 صيادين" من بحر شمال القطاع

العالم- فلسطين

وحسب وكالة "فلسطين اليوم" حاصرت "بحرية الاحتلال في بحر منطقة السودانية شمال القطاع، مركب صيد تعود ملكيته للصياد مراد الهسي."

وذكرت أن "الصيادين المعتقلين عددهم 5 وهم (أحمد محمد الهسي، وعبد المالك محمد الهسي، ومهند محمد الهسي، وفارس مراد الهسي، ومحمود محمد الهسي").

وأفادت، بأن "بحرية الاحتلال سحبت المركب إلى ميناء اسدود، مشيرة إلى أن "زوارق الاحتلال استهدفت المركب قبل السيطرة عليه بالنار والغاز".

وتواصل الزوارق الحربية التابعة لجيش الاحتلال التضييق على الصيادين بشكل متكرر إما بإطلاق النار أو الاعتقال.