الخميس ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٢
٠٧:٢٤ GMT
فارسی
البث المباشر

بحرية الاحتلال تعتقل "5 صيادين" من بحر شمال القطاع

بحرية الاحتلال تعتقل
الخميس ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٤ بتوقيت غرينتش

اعتقلت بحرية الاحتلال صباح اليوم الخميس، عددا من الصيادين الفلسطينيين من بحر شمال قطاع غزة، واستولت على مركب صيد يعملون على متنه.

العالم- فلسطين

وحسب وكالة "فلسطين اليوم" حاصرت "بحرية الاحتلال في بحر منطقة السودانية شمال القطاع، مركب صيد تعود ملكيته للصياد مراد الهسي."

وذكرت أن "الصيادين المعتقلين عددهم 5 وهم (أحمد محمد الهسي، وعبد المالك محمد الهسي، ومهند محمد الهسي، وفارس مراد الهسي، ومحمود محمد الهسي").

وأفادت، بأن "بحرية الاحتلال سحبت المركب إلى ميناء اسدود، مشيرة إلى أن "زوارق الاحتلال استهدفت المركب قبل السيطرة عليه بالنار والغاز".

وتواصل الزوارق الحربية التابعة لجيش الاحتلال التضييق على الصيادين بشكل متكرر إما بإطلاق النار أو الاعتقال.

روابط ذات صلة

زوارق الاحتلال الحربية تستهدف الصيادين في خان يونس ورفح

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

كلمة للسيد نصر الله عصر اليوم في افتتاح معرض أرضي

الصحة اللبنانية: 3 وفيات جديدة بالكوليرا وتسجيل 41 إصابة مثبتة

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

خلال 24 ساعة... إصابة 3 مستوطنين في 47 عملًا مقاومًا بالضفة والقدس 

مكتب السيد السيستاني: غداً أول أيام شهر ربيع الآخر

بحرية الاحتلال تعتقل "5 صيادين" من بحر شمال القطاع