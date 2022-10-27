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وزير الخارجية الايراني: جريمة الاعتداء على مزار ديني جنوب غرب البلاد كشفت عن النوايا الشريرة لمروّجي الإرهاب والعنف في إيران

الخميس ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٨ بتوقيت غرينتش

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