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وزير الخارجية الايراني: لا شك أننا لن نسمح بأن تصبح مصالح ايران وامنها القومي لعبة بيد الإرهابيين والقوى الاجنبية المتشدقة بحقوق الإنسان

الخميس ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٩ بتوقيت غرينتش

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