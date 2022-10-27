إصابة 3 فلسطينيين بالرصاص المطاطي شمال الخليل

العالم- فلسطين

وقال الناشط الاعلامي في بيت امر محمد عياد عوض، ان قوة كبيرة من جيش الاحتلال داهمت البلدة، واقتحمت اكثر من 14 منزلا واعتقلت خلال ذلك كلا من:

مرشد محمد مرشد عوض 45 عاما

شرف علي اخلاوي صبارنة 40 عاما

قاسم خالد محمود العلامي 18 عاما

شريف زهدي شريف عوض 18 عاما

محمد زهدي شريف عوض 17عاما

محمد رفعت جميل الصليبي 22 عاما

قيس محمد كامل ابو مارية 21 عاما

أبي يوسف عبد الحميد ابو مارية 17 عاما

مجد زهير مقبل مقبل 18 عاما

واضاف عوض، واثناء عملة المداهمة والاعتقال، وقعت مواجهات عنيفة في البلدة اصيب خلالها ثلاثة شبان بالرصاص المطاطي وعشرات حالات الاختناق تم علاجهم ميدانيا، وتم نقل المعتقلين إلى معسكر داخل مستوطنة كرمي تسور جنوب بيت أمر.