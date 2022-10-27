الخميس ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٢
٠٨:٢٠ GMT
فارسی
البث المباشر

إصابة 3 فلسطينيين بالرصاص المطاطي شمال الخليل

إصابة 3 فلسطينيين بالرصاص المطاطي شمال الخليل
الخميس ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٣٠ بتوقيت غرينتش

شنت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الخميس، حملة دهم واعتقال طالت 18 مواطنا من بلدة بيت أمر شمال الخليل، غالبيتهم من الفتية والاسرى المحررين، كما اصيب 3 شبان فلسطينيين خلال مواجهات في البلدة.

العالم- فلسطين

وقال الناشط الاعلامي في بيت امر محمد عياد عوض، ان قوة كبيرة من جيش الاحتلال داهمت البلدة، واقتحمت اكثر من 14 منزلا واعتقلت خلال ذلك كلا من:
مرشد محمد مرشد عوض 45 عاما
شرف علي اخلاوي صبارنة 40 عاما
قاسم خالد محمود العلامي 18 عاما
شريف زهدي شريف عوض 18 عاما
محمد زهدي شريف عوض 17عاما

محمد رفعت جميل الصليبي 22 عاما
قيس محمد كامل ابو مارية 21 عاما
أبي يوسف عبد الحميد ابو مارية 17 عاما
مجد زهير مقبل مقبل 18 عاما

واضاف عوض، واثناء عملة المداهمة والاعتقال، وقعت مواجهات عنيفة في البلدة اصيب خلالها ثلاثة شبان بالرصاص المطاطي وعشرات حالات الاختناق تم علاجهم ميدانيا، وتم نقل المعتقلين إلى معسكر داخل مستوطنة كرمي تسور جنوب بيت أمر.

روابط ذات صلة

إصابة مستوطن بجراح خطيرة بعملية طعن قرب نابلس

إصابة شاب برصاص الاحتلال في بيت أمر

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مقتل جندي تركي شمال العراق

بالفيديو.. هوكشتاين رفض الاستماع لسؤال مراسل المنار

قائد الحرس الثوري: نار غضب وانتقام الشعب الايراني ستطال معسكر الشيطان

رئيس الجمهورية يرعى تدشين مشاريع في مجال الطاقة في البلاد

الرئيس اللبناني يتسلم من هوكشتاين الرسالة الأميركية الرسمية في ما يتعلق بترسيم الحدود البحرية

الوضع في فلسطين وتطورات الميدان المتلاحقة