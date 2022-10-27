شاهد.. ردود افعال ايرانية: مجزرة شيراز لن تمر بدون ردّ

خاص العالم

الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قدم تعازيه للشعب الإيراني بهذا الحادث الجلل، وأعرب عن تضامنه مع ذوي الضحايا، وأكد أن إيران لن تتردد في الرد على هذا الاعتداء، وأصدر أوامره للقوى الأمنية باتخاذ الاجراءات اللازمة لملاحقة كل المتورطين بهذه الجريمة والرد عليهم بما يجعلهم عبرة لغيرهم من الأعداء.

رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف شدد عبر بيان على إدانة الجريمة الارهابية التكفيرية، وأكد أن من أثاروا الفتن والاضطرابات خلال الفترة الماضية ساهموا في إيجاد بيئة مناسبة للأعداء لتنفيذ مثل هذه الاعتداءات.

رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام صادق آملي لاريجاني ندد هو الآخر عبر رسالة بالاعتداء، وشدد على ضرورة أن تتعامل الأجهزة الأمنية والقضائية في البلاد مع الجريمة بأسرع وقت ممكن وكشف الجهات التي ساعدت على تنفيذها.

من جهته، دان إمام جمعة أبناء الطائفة السنية بمدينة كرمانشاه ماموستا ملا عبد الرحمن مرادي الاعتداء الإرهابي، وقال إن الأعداء يحاولون من خلال مثل هذه الجرائم بث الفرقة بين أبناء الشعب واستهداف وحدة البلاد.

وقال: "فيما يخص شعبنا من أبناء أهل السنة وأبناء المذهب الشيعي أن أيأخذوا حذرهم خلال هذه الفترة، وأن يقفوا يدا واحدة بوجه مؤامرات الأعداء، وأن لا يسمحوا لهم بالنفوذ أكثر، وأن لا يفقروا صفوف المسلمين".

يذكر أن جماعة داعش الوهابية الإرهابية أعلنت عبر وسائل التواصل الاجتماعي مسؤوليتها عن الجريمة، وجاء ذلك في ظل صمت مطبق من وسائل الاعلام الغربية وانظمتها إزاء الجريمة رغم طابعها الإرهابي واستهدافها المدنيين الآمنين خاصة من النساء والأطفال في تناقض واضح بطريقة التعاطي مع الأحداث في إيران حيث يتم التعامل بازدواجية من خلال دعم الحركات التي تقوض الأمن والاستقرار فيما يتم التغاضي عن الإرهاب الحقيقي الذي يستهدف وحدة البلاد وأمنها.

