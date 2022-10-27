الخميس ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٢
٠٧:٤٦ GMT
فارسی
البث المباشر

كلمة للسيد نصر الله عصر اليوم في افتتاح معرض أرضي

كلمة للسيد نصر الله عصر اليوم في افتتاح معرض أرضي
الخميس ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٢٤ بتوقيت غرينتش

يطل الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله عند الرابعة من عصر اليوم الخميس خلال افتتاح معرض أرضي الذي تنظمه مؤسسة جهاد البناء.

العالم_لبنان

وستكون لسماحته كلمة يتناول فيها آخر المستجدات والتطورات المحلية والدولية.

روابط ذات صلة

إطلالة للسيد نصرالله الثلاثاء بمناسبة ذكرى المولد النبوي المبارك

السيد نصرالله: ايران اقوى وارسخ واشجع من اي زمن مضى

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

عبداللهيان: لن نسمح بأن تكون مصالح وأمن ايران العوبة بأيدي الإرهابيين

شاهد بالفيديو.. محلل: هناك تآمر امريكي غربي ضد الدول التي تصد مشروعهم

آثار الحرب في منطقة فيلكا الأوكرانية

الاحتلال يحاصر نابلس لليوم الـ 17 واعتداءات متواصلة من المستوطنين

إصابة 3 فلسطينيين بالرصاص المطاطي شمال الخليل

لبنان.. حركة التوحيد الاسلامي نددت بالهجوم الارهابي في مدينة شيراز 