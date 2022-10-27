الخميس ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٢
٠٧:٤٦ GMT
فارسی
البث المباشر

لبنان.. حركة التوحيد الاسلامي نددت بالهجوم الارهابي في مدينة شيراز 

لبنان.. حركة التوحيد الاسلامي نددت بالهجوم الارهابي في مدينة شيراز 
الخميس ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٣٠ بتوقيت غرينتش

ندّدت حركة التوحيد الإسلامي في بيان اليوم الخميس ، بالهجوم الإرهابي الذي استهدف الآمنين في مدينة شيراز الإيرانية، آسفة لسقوط عدد كبير من الشهداء، في مشهد دموي يندى له الجبين، محملة "الكيان الصهيوني والقوى العالمية الاستكبارية مسؤولية دعم مثل هذه الجرائم،وكل ما يضرب الاستقرار في الجمهورية الإسلامية.

العالم_لبنان

واعتبرت انه مع عدم خضوع القيادة الإيرانية لمشروع الكفر العالميّ، سعت المنظومة الغربية، ولا تزال لإنهاك إيران وحصارها وتفعيل خلايا نائمة تأتمر بجهاز الموساد الإسرائيلي وتنفّذ أجنداته، لتتضح يوما بعد يوم الخطوات الممنهجة في الانتقام من الشعب الإيراني عبر نشر الفتنة وبث الانقسام والفرقة في ما بينهم، والغاية إشغال إيران التي أضحت اليوم دولة عظمى في الموازين الدولية، فها هي إيران تدفع ثمن دعمها للمستضعفين في هذه الأمة، وتسدّد ضريبة وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته المركزية.

وختمت بتقديم العزاء للإيرانيين قيادة وشعباً، ودعوتهم لليقظة أمام محاولات الاختراق الداخلي، بعدما فشل العدو في إضعاف هذا البلد العظيم في كلّ الإقليم وفي الملف النووي تحديداً، فمؤامرات التضليل الإعلامي وضرب الوحدة الوطنية لم ولن تنقطع، لذلك كلنا ثقة بأنّ يد الشعب ستكون هي العليا، حيث ستفشل كل المخطّطات في إعادة عقارب الساعة إلى الوراء.

روابط ذات صلة

شاهد.. ردود افعال ايرانية: مجزرة شيراز لن تمر بدون ردّ

فيديو جديد يكشف لحظة دخول إرهابي مسلح إلى مرقد شاهجراغ في مدينة شيراز

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مسؤول: جنسية الارهابي في جريمة شيراز غير محددة حتى الان

عبداللهيان: لن نسمح بأن تكون مصالح وأمن ايران العوبة بأيدي الإرهابيين

شاهد بالفيديو.. محلل: هناك تآمر امريكي غربي ضد الدول التي تصد مشروعهم

آثار الحرب في منطقة فيلكا الأوكرانية

الاحتلال يحاصر نابلس لليوم الـ 17 واعتداءات متواصلة من المستوطنين

إصابة 3 فلسطينيين بالرصاص المطاطي شمال الخليل