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قائد الحرس الثوري: نار غضب وانتقام الشعب الايراني ستطال معسكر الشيطان

قائد الحرس الثوري: نار غضب وانتقام الشعب الايراني ستطال معسكر الشيطان
الخميس ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٠٣ بتوقيت غرينتش

أعرب قائد قوات حرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي عن تعازيه بضحايا الحادث الارهابي في شيراز، متوعداً بأن نار غضب وانتقام الشعب الايراني الواعي ستلقن معسكر الشيطان جزاء عملهم المخزي.

العالم - ايران

يتبع ...

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