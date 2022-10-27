الخميس ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٢
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قائد حرس الثورة في ايران اللواء سلامي يدين الجريمة الارهابية في مزار ديني ويؤكد ان العدو سينال عقابه على افعاله المخزية

الخميس ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٢١ بتوقيت غرينتش

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