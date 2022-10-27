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شاهد..الرئيس السوري يزور معمل غاز جنوب المنطقة الوسطى

شاهد..الرئيس السوري يزور معمل غاز جنوب المنطقة الوسطى
الخميس ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١١:٠٧ بتوقيت غرينتش

زار الرئيس السوری بشار الأسد صباح اليوم معمل غاز جنوب المنطقة الوسطى، وشارك العمال والفنيين إطلاق المرحلة الأولى من تشغيل الضواغط التوربينية التي تم تركيبها حديثاً في المعمل، بهدف زيادة الإنتاج بنحو 500 ألف متر مكعب من الغاز يومياً، بما ينعكس خلال الفترة المقبلة زيادةً في إنتاج محطات الكهرباء وزيادةً في الكميات المنتجة من الغاز المنزلي.

العالم-سوریا

واستمع الرئيس الأسد خلال زيارته إلى المعمل برفقة رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط والثروة المعدنية إلى شرحٍ من مدير الشركة السورية للغاز ومدير المعمل عن وظيفة هذه الضواغط في زيادة الإنتاج وأثرها على واقع الطاقة في سورية.

وأشاد الرئيس الأسد في حديثه مع العمال والفنيين بجهودهم في إنجاز هذا العمل الوطني، ودورهم بالحفاظ على هذه المنشأة الحيوية وحمايتها خلال سنوات الحرب.

وكان الرئيس الأسد قد افتتح معمل غاز جنوب المنطقة الوسطى عام 2009، إلا أن المعمل تعرض خلال سنوات الحرب على سورية إلى عدة هجمات إرهابية وتخريبية.

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