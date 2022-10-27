وزارة الخارجية اليمنية تعلن تضامن حكومة الإنقاذ مع إيران في مواجهة الجماعات الإجرامية

العالم - اليمن

وأعلنت الوزارة في بيان عن تضامن حكومة الإنقاذ الوطني مع الحكومة الإيرانية في مواجهة الجماعات الإجرامية، وأعمالها المخالفة لكافة التعاليم الدينية والأخلاق والأعراف والقيم الإنسانية

وأكد البيان أن الإرهاب مرفوض بكل أشكاله، ويمثل أحد أخطر التهديدات على السلم والأمن الدوليين، مشددة على أهمية تقديم مرتكبي ومنظمي وممولي وداعمي تلك الأعمال الإرهابية إلى العدالة، مشيراً إلى أن الإرهاب والتطرف لا يعترفان بالمكان والزمان فهدفهما تدمير المجتمعات والتأثير السلبي على نسيجها الاجتماعي.

وهاجم ارهابي مسلح مساء أمس الأربعاء الزوار والمصلين في مرقد السيد أحمد بن موسى بن جعفر (عليهم السلام) في مدينة شيراز جنوب إيران، مما أدى لاستشهاد 15 شخص وجرح 27 آخرين.