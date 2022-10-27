إسلامي: إيران ستصبح مركزا دوليا للعلوم والتكنولوجيا النووية

العالم- ايران

جاء ذلك في تصريح ادلى به اسلامي صباح اليوم الخميس خلال مراسم وضع حجر الاساس لبناء مفاعل أبحاث في أصفهان بطاقة 10 ميغاواط وقال: اننا نشعر بالسرور لاطلاق هذا المشروع الاستراتيجي والمهم بالاعتماد على قدرات وطاقات مهندسينا.

وأضاف: هذا المفاعل هو جزء من عملية الوقود النووي للاختبار والتقييم والتي لها مساهمة مهمة في التعليم والبحث. جزء من انشطة مركز أبحاث المنظمة لدورة الوقود سيكون في هذا المركز ، والذي يقدم خدمات تعليمية وبحثية.

وقال نائب رئيس الجمهورية: إن هذا المفاعل الجديد الذي سيقام بجوار المفاعلات القائمة في أصفهان ، سيحول إيران إلى مركز دولي للعلوم والتكنولوجيا النووية ، ذا قدرة قيمة ومرموقة. يتم ايجاد هذه القدرة لإنتاج النظائر في الصناعة الطبية التي نحتاجها بشدة ، بحيث يتمتع هذا المجمع بقدرة إنتاجية للأدوية الإشعاعية في هذه المنطقة ويمكننا توسيع أنشطتنا وإنتاجنا بأبعاد مختلفة.

وأشار رئيس منظمة الطاقة الذرية إلى أن الصناعة النووية في البلاد سلمية الطابع، وأضاف: إن القضية التي لم تتوسع في السنوات الماضية لأسباب مختلفة هي قضية النظائر المشعة حتى نتمكن من دعم الأدوية الإشعاعية. فيما يتعلق باستخدام الإشعاع ، نحن بحاجة إلى أن تتوسع هذه الصناعة في محافظة أصفهان ووسط البلاد.

واكد اسلامي انه ومن اجل ان يكمل هذا المركز سلسلته لا بد من وجود مفاعلات بحثية، وأضاف: سيتم تنفيذ هذا الامر تماشيا مع الوثيقة الاستراتيجية في أفق الاعوام العشرين القادمة لمنظمة الطاقة الذرية والتي ازيح الستار عنها بحضور رئيس الجمهورية. نحن على يقين من أنه بدعم من المهندسين والمصممين والباحثين لدينا ، سيتم تنفيذ هذا العمل في جدول زمني محدد.

وفي إشارة إلى وضع منشاة أصفهان النووية ، قال: إن منشاة أصفهان النووية تلعب دورًا مهمًا في عملية دورة الوقود النووي في البلاد وتعتبر محطتنا الثانية. محطتنا الأولى هي مناجم البلاد التي تستخرج منها المواد الضرورية وتحويلها إلى كعكة صفراء في المدن المجاورة ، وفي مجمع نطنز وأصفهان يتم تحويلها إلى أنواع مختلفة من الوقود وتستخدم في مفاعلات الأبحاث والطاقة. لهذا السبب ، تشكل منشاة أصفهان النووية جزءًا مهمًا من السلسلة النووية للبلاد.

وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية: يجب أن يكون أفقنا ورؤيتنا بحيث يمكننا من خلاله لعب دور على المستوى الدولي. في هذا الصدد ، لم يتم اليوم اطلاق مشروع مفاعل أبحاث بقوة 10 ميغاواط فقط في هذا المجال ، ولكن هذا المجمع سيكون مركزا دوليا للتعليم والبحث في العلوم والتكنولوجيا النووية في البلاد.

وفي ختام تصريحه قال إسلامي: العلم يكون قيما عندما يتحول إلى تكنولوجيا ثم إلى صناعة ، وهذا حدث قيم.