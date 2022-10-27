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ايران تدعو مجلس الامن الدولي الى ادانة الهجوم الارهابي في شيراز

ايران تدعو مجلس الامن الدولي الى ادانة الهجوم الارهابي في شيراز
الخميس ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٠٧ بتوقيت غرينتش

دعا سفير ومندوب الجمهورية الاسلامية الايرانية الدائم لدى منظمة الامم المتحدة، مجلس الامن الدولى الى ادانة الهجوم الارهابي الذي استهدف امس الاربعاء الزوار والمصلين في مرقد السيد أحمد بن موسى بن جعفر (عليهم السلام) في مدينة شيراز جنوب إيران.

العالم- ايران

واعتبر ايرواني اليوم الخميس هذا الحادث، هجوما ارهابيا مرعبا ضد المدنيين بمن فيهم الاطفال والنساء واضاف: ان ايران تدين من جديد الارهاب بجميع اشكاله باعتباره تهديدا ضد الامن والسلام الدولي ومن المتوقع ان يقوم مجلس الامن بتنديد هذا الهجوم بشكل صريح وقوي.

يذكر ان هاجم ارهابي مسلح مساء أمس الأربعاء الزوار والمصلين في مرقد السيد أحمد بن موسى بن جعفر (عليهم السلام) في مدينة شيراز جنوب إيران، مما أدى لاستشهاد 15 شخص وجرح 27 آخرين.

وأفاد نائب محافظ فارس للشؤون السياسية، بأن عدد شهداء الهجوم الإرهابي الذي وقع مساء الأربعاء في مرقد السيد احمد بن موسى الكاظم (ع) في شيراز بلغ 15 شهيدا وعدد الجرحى 27 شخصا.

وندد الأمين العام للأمم المتحدة، "أنطونيو غوتيريش"، الحادث الارهابي الذي استهدف مرقد السيد احمد بن موسى الكاظم (ع) في مدينة شيراز جنوب البلاد، مشددا على ضرورة محاكمة الضالعين في الحادث الارهابي.

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