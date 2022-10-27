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مراسل العالم: وصول رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد شياع السوداني والمرشحين لحقائب حكومته إلى مبنى البرلمان تمهيدا للتصويت على منح الثقة

الخميس ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٤٦ بتوقيت غرينتش

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السوداني يصل مبنى البرلمان العراقي

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