الخميس ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٢
٠٦:١١ GMT
فارسی
البث المباشر

بري يبرق إلى قائد الثورة الإسلامية معزياً بضحايا الإعتداء الارهابي في شيراز

بري يبرق إلى قائد الثورة الإسلامية معزياً بضحايا الإعتداء الارهابي في شيراز
الخميس ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٧ بتوقيت غرينتش

أبرق رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الى قائد الثورة الإسلامية الإيرانية آية الله السيد علي الخامنئي والى رئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف، معزيا بالضحايا الذين سقطوا جراء الإعتداء الإرهابي الذي استهدف مزار شاهجراغ في مدينة شيراز.

العالم_لبنان

وجاء في نص البرقية الى الخامنئي:
بسم الله الرحمن الرحيم
وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانا" .
سماحة قائد الثورة الإسلامية الإيرانية آية الله السيد علي الخامنئي حفظكم المولى .

لقد آلمنا المصاب الجلل الذي ألم بالجمهورية الاسلامية جراء الإعتداء الإرهابي الجبان الذي إستهدف المؤمنيين الآمنين في "مزار شاه شراغ " في مدينة شيراز وتسبب بسقوط عشرات الشهداء والجرحى من بينهم أطفال ونساء.

إننا اذ نستنكر وندين هذه المجزرة البشعة والمدانة بكل المقاييس الأخلاقية والقانونية والشرعية فهي بقدر ما تمثل من عدوان إرهابي إستهدف الجمهورية الإسلامية الإيرانية في أمنها وإستقرارها هي أيضاً تمثل عدواناً يستهدف القيم والرسالات السماوية السمحاء وتؤكد بما لا يقبل الشك أن الإرهاب لا دين له ولا طائفة .

إننا نتقدم من سماحتكم ومن الشعب الإيراني الصديق ومن ذوي الشهداء بأحر التعازي ، سائلين المولى العزيز القدير أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته ويلهمكم وذويهم الصبر والسلوان وأن يمُن على الجرحى بالشفاء العاجل ويحفظ الجمهورية الإسلامية في أمنها ومنعتها وإقتدارها إنه نعم المولى ونعم النصير.

روابط ذات صلة

الخارجية الليبية تدين الهجوم الارهابي في شيراز

 المكتب السياسي لأنصار الله اليمنية يدين هجوم شيراز الإجرامي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

السيد الحكيم: تمنياتنا للحكومة العراقية الجديدة بالتوفيق والنجاح

إزدواجية الغرب في التعامل مع إعمال الشغب وجريمة شيراز + فيديو

مسكو تتهم كييف بإنسحاب محادثات السلام طبقا لأوامر واشنطن

الوفد اللبناني سلم رئيس الجمهورية المستند الرسمي حول ترسيم الحدود البحري

السوداني يعد الشعب العراقي بتجاوز الازمات وتذليل العقبات

بكين تؤكد فشل أي محاولة أمريكية لإعاقة توحيد الصين وتايوان