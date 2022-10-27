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رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد شياع السوداني: برنامجنا سيتضمن سياسات وإجراءات حازمةً لمكافحة الفساد

الخميس ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٨ بتوقيت غرينتش

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