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مساعد محافظ مازندران الايرانية يعلن عن استشهاد عنصرين من قوات التعبئة الشعبية (البسيج) خلال هجوم ارهابي بمدينة آمل

الخميس ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٠ بتوقيت غرينتش

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