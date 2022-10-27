الخميس ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٢
٠٧:٤٠ GMT
فارسی
البث المباشر

العراق..الاطاحة بقيادي في "داعش" بديالى بعملية نوعية

العراق..الاطاحة بقيادي في
الخميس ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٩ بتوقيت غرينتش

تمكن جهاز مكافحة الارهاب، اليوم الخميس، من الاطاحة باحد قيادي "داعش" الارهابي في محافظة ديالى.

العالم-العراق

وقال الجهاز في بيان، انه "تم تنفيذ عملية نوعية في قرية المخيسة بمُحافظة ديالى، بعد أن تم نصب كمين مُحكم أسفر عن مقتل المدعو "هشام محي مال الله المعموري" المُكنى ( عز الدين ) والذي يشغل منصب أمر قاطع الوقف في عصابات داعـش الإرهابيـة".

واضاف ان "المجرم هو الذي خطط ونفذ لعملية اغتيال المقدم الشهيد "حيدر الربيعي" في منطقة العبارة بذات المحافظة قبل أيام كما وقُتل أحد أفراد حمايته والذي فجر نفسه أثناء الاشتباك مع شُجعان العمليات الخاصة ".

واشار الى ان "جهاز مُكافحة الإرهاب ثابتٌ على نهجه وسيبقى حريصًا على شعب وأرض وسماء ومياه هذا الوطن العظيم ".

روابط ذات صلة

من داعش الى "جيش سوريا الحرة".. الافعى الامريكية تبدل جلدها جنوب سوريا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

احباط هجومين إلكترونيين على منظومة الوقود في ايران خلال 40 يوما

اللواء صفوي: جاهزون لتدمير الاعداء لو تجاوزا خطوط ايران الحمراء

العراق..الاطاحة بقيادي في "داعش" بديالى بعملية نوعية

بزعم محاولة الطعن.. الاحتلال يعتقل شابا على حاجز قرب الحرم الابراهيمي

استشهاد اثنين من قوات التعبئة الشعبية بهجوم ارهابي شمال ايران

رسائل تهنئة عراقية اثر منح البرلمان الثقة لكابينة السوداني