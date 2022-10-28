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ارتقاء الشاب رمزي زبارة متأثرا بجراحه التي أصيب بها على حاجز حوارة جنوب نابلس

الجمعة ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٩ بتوقيت غرينتش

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