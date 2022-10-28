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افغانستان
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الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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ضيف وحوار
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ارتقاء الشاب رمزي زبارة متأثرا بجراحه التي أصيب بها على حاجز حوارة جنوب نابلس
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الاتحاد الاوروبي يدين بشدة الهجوم الارهابي الذي استهدف مزارا دينيا في مدينة شيراز جنوب ايران
طهران تبارك لرئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني نيل حكومته ثقة مجلس النواب
مراسل العالم: مجلس النواب العراقي يمنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني
مراسل العالم: مجلس النواب العراقي يصوت بمنح الثقة للمرشحين لتسلم حقائب الخارجية والنفط والتخطيط والدفاع والداخلية ويواصل عملية التصويت
وكالة الانباء العراقية: مجلس النواب يصوت على المنهاج الوزاري لرئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني المقدم الى المجلس بالأغلبية المطلقة
محمد شياع السوداني: أعاهد الشعب وعلى رأسهم المرجعية العليا الرشيدة أن أكون عونا للشعب العراقي في كل رقعة بعراقنا الحبيب
محمد شياع السوداني: المبادئ التي سيطبقها فريقنا الوزاري يتضمن إيقاف التدهور الذي يعصف بمختلف القطاعات
ارتقاء الشاب رمزي زبارة متأثرا بجراحه التي أصيب بها على حاجز حوارة جنوب نابلس
الجمعة ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٩ بتوقيت غرينتش
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