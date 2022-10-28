الجمعة ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٢
٠٧:٤٢ GMT
فارسی
البث المباشر

مقتل سودانيين اثنين وسط القاهرة

مقتل سودانيين اثنين وسط القاهرة
الجمعة ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٣٠ بتوقيت غرينتش

قتل سودانيان اثنيان وأصيب آخرون، الخميس، في مشاجرة عنيفة بين عدد من المقيمين السودانيين في القاهرة، على إثر خلافات بينهم.

العالم - السودان

ووفق وسائل إعلام محلية، فإن المشاجرة وقعت داخل إحدى الكنائس، قبل أن تمتد إلى الخارج، مما أسفر عن مقتل الضحتيتين إثر طعنات أُصيبا بها.

وأمرت النيابة العامة المصرية بحبس 3 سودانيين لاتهامهم بضرب اثنين من أبناء جلدتهم، مما أدى إلى مقتلهما عن "سبق إصرار وترصد".

وأكدت النيابة المصرية عدم صحة ما أُثير عن أن سبب المشاجرة هو تعرض المتخاصمين إلى فتاة والتحرش بها.

وأكد شهود سودانيين وقع المشاجرة التي استخدمت خلالها بعض الأسلحة البيضاء، في حين أقر المتهمون، وفقا لتحقيقات النيابة، بارتكاب جريمتهم مبررين فعلتهم بأنهم تعرضوا للسخرية من قبل أشخاص عدة، بينهما المجني عليهما.

وقال المتهمون إن الذين سخروا منهم منعوهم من دخول الكنيسة للمشاركة في إحد الاحتفالات من جراء خلافات قبلية، مما أدى إلى نشوب شجار عنيف بينهم.

وأعلنت النيابة أنها قررت إحالة المتهمين إلى محاكمة عاجلة، بعد الانتهاء من التحقيقات.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

محكمة عسكرية مصرية تؤجل النظر في طعن على إعدام 14 شخصا

موجة إخلاءات للمصريين العائدين إلى قراهم في سيناء

مصر .. تعديل وزاري موسّع قريباً لإسترضاء الشارع

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

برلماني ايراني: آمرو أعمال الشغب شركاء في العمل الإرهابي في شيراز ويجب محاكمتهم

الجهاد الإسلامي تُدين الاعتداء الارهابي الذي وقع في مدينة شيراز

قتيل وأربعة جرحى في هجوم بسكين قرب ميلانو الإيطالية

مقتل سودانيين اثنين وسط القاهرة

نبض السوشيال.. كيف تفاعل اللبنانيون والإعلام العبري مع ترسيم الحدود؟

"النقد الدولي" يفرج عن قرضه: مصر (لا) تتنفّس الصعداء