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قتيل وأربعة جرحى في هجوم بسكين قرب ميلانو الإيطالية

قتيل وأربعة جرحى في هجوم بسكين قرب ميلانو الإيطالية
الجمعة ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٣١ بتوقيت غرينتش

قتل شخص وأصيب أربعة آخرون بينهم لاعب كرة القدم الإسباني بابلو ماري في هجوم بسكين، الخميس، في مركز تجاري قرب ميلانو، وفق ما نقلت وسائل الاعلام، لافتة إلى فعل معزول ارتكبه شخص غير متزن.

العالم - أوروبا

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (انسا) أن إيطالياً (46 عاما) يعاني مشاكل نفسية تم اعتقاله بعد لحظات من الهجوم الذي وقع عصرا في أساغو على أطراف ميلانو.

وأضافت الوكالة أن القتيل موظف في متجر كارفور الواقع داخل المركز التجاري حيث حصل الهجوم، مشيرة إلى أن أربعة أشخاص أصيبوا بجروح بالغة.

وأظهرت العناصر الأولى للتحقيق أن المهاجم الذي كان يخضع لعلاج نفسي استولى على سكين قبل أن يهاجم أشخاصاً كانوا إلى جواره.

وبين المصابين لاعب كرة القدم الإسباني بابلو ماري، قلب دفاع نادي مونتسا الإيطالي والمُعار من أرسنال الإنكليزي.

وقال مصدر قريب من النادي لوكالة الصحافة الفرنسية إنه نقل إلى المستشفى وكان لا يزال في وعيه وقادراً على الكلام.

وكتب مدير النادي أدريانو غالياني في تغريدة «عزيزي بابلو، نحن جميعا إلى جانبك وإلى جانب عائلتك، نحبك، استمر في القتال كما فعلت دائما، انت مقاتل وستتماثل سريعا للشفاء».

من جهته، كتب أرسنال عبر حسابه على تويتر «خواطرنا مع بابلو ماري والضحايا الآخرين لحادث اليوم المروع في إيطاليا. لقد تواصلنا مع وكيل بابلو الذي أخبرنا أنه في المستشفى ولم يتعرّض لأذى خطير».

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