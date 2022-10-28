ملخص.. إنجاز لبناني في ترسيم الحدود.. كيف تم؟

العالم – مع الحدث

وقال ضيف الحلقة الأكاديمي والكاتب السياسي الدكتور وسام اسماعيل إن ما حصل من اتفاقية ترسيم للحدود بين لبنان وكيان الاحتلال هو بمثابة انتصار مشيرا الى ان الوسيط الاميركي بالبداية كان يقول ليس مهما ماذا يريد لبنان ولكن المهم ما يمكن أن نعطيه الى لبنان.

وأضاف أن كل ذلك قد تغير بعد تهديد سماحة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله عندما أعطى مهلة الشهرين وهي كانت آلية مناسبة للتعاطي مع الكيان الاسرائيلي.

الدكتور وسام اسماعيل أكد أن المقاومة ألزمت الداخل اللبناني قبل الكيان الاسرائيلي بالاعتراف بحقوق لبنان وقوة ردعها في حال لم تصل الى الحقوق المطلوبة.

من جهته قال المختص بالشؤون الإسرائيلية حسن حجازي ان الاعلام الاسرائيلي تعامل مع ملف ترسيم الحقوق بعد التوقيع من المنطلقات التي تحدث عنها الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله مشيرا الى مواقف نصرالله كانت موضع رصد ومتابعة في أوساط الاحتلال.

وأضاف أن التركيز الأول في موضوع توقيع اتفاقية ترسيم الحدود على ما أكد عليه الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بأن هذا الاتفاق لا يعني أي شكل من أشكال التطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي.

حسن حجازي أشار الى الاتفاق كان عبارة عن تفاهم مع الجانب الأميركي وليس اتفاقا مباشرا مع الجانب الاسرائيلي.

بدوره قال الوزير اللبناني السابق غسان عطا الله إن ما حققه لبنان من توقيع اتفاقية ترسيم الحدود هو انتصار أكبر بكثير من ما كان يتوقعه المتابعون لملف الترسيم منذ عشر سنوات، أي منذ بداية التفاوض.

وأشار الى ان الاميركي والاسرائيلي أكدوا بأن لبنان أخذ مئة بالمئة من حقوقه وإن هذا لم يتحقق لولا وحدة القرار اللبناني.

غسان عطا الله أكد أن الدولة اللبنانية استندت على قوى المقاومة في ملف الترسيم والتفاوض وبالتالي نجحت في هذا الملف.

التفاصيل في الفيديو المرفق..

ضيوف الحلقة:

د. وسام اسماعيل – أكاديمي وكاتب سياسي

حسن حجازي – مختص بالشؤون الإسرائيلية

غسان عطا الله – وزير لبناني سابق