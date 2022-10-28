شاهد: جريمة اسرائيلية جديدة قرب حاجز حوارة

العالم - فلسطين

عملية اعدام جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الاسرائيلي بدم بارد، بحق الفلسطنيين؛ فقرب حاجز حوارة جنوب نابلس شمالي الضفة المحتلة اطلقت قوات الاحتلال النار على سيارة مدنية، ما ادى الى استشهاد اثنين من عناصر الدفاع المدني وجرح اخر.

حصيلة اكدتها وزارة الصحة الفلسطينية التي اعلنت استشهاد عماد ابورشيد بعد اصابته برصاص في البطن والصدر والرأس، ورمزي سامي متاثراً باصابته الحرجة برصاصة في القلب.

جريمة نددت بها وزارة الخارجية الفلسطينية خاصة وان جيش الاحتلال أقر بها ولكنه برر فعلته، باتهام الضحايا بأنهم نفذوا عملية اطلاق باتجاه نقطة عسكرية قرب نابلس من داخل مركبتهم، رغم تاكيده عدم وقوع خسائر في صفوف قواته.

جريمة ليست الاولى بل يأتي قبلها الكثير خاصة خلال الايام الاخيرة، كما انها لن تكون الاخيرة بينما تواصل مجموعة عرين الاسود عمليات المقاومة ضد الاحتلال، وهو ما يقض مضاجع دوائر صنع القرار الاسرائيلي امنيا وسياسيا.

فالاحتلال يحاول بحسب محللين سياسيين، من خلال مواصلة الحصار والاعدام، انتزاع المجموعة من حاضنتها الشعبية، الا ان ما باتت تدرکه سلطات الاحتلال هو ان عرين الاسود فكرة اكثر منها هيكلا تنظيميا ومن ثم فمن الصعب الحيلولة دون وقف امتدادها.