شاهد.. البرلمان العراقي يعلن ثقته بحکومة السوداني

العالم - مراسلون

خلال مدة وجيزة بعيد تكليفه، نجح مرشح الاطار التنسيقي لرئاسة الوزارء محمد شياع السوداني بنيل ثقة البرلمان وتمرير تشكيلته الوزارية، ليؤدي اليمين الدستورية برفقة فريقه الحكومي رئيسا للوزراء "أعلى سلطة تنفيذية في البلاد" خلفا لمصطفى الكاظمي.

وقال نائب تحالف الفتح في البرلمان، معين الکاظمي لقناة العالم:"تمت المصادقة والتصويت علی حکومة السيد السوداني واعتبرت من الان هي الحکومة الفعلية ذات الصلاحيات الکاملة وانطوت مرحلة حکومة تصريف الأعمال".

قبل نيله الثقة تعهد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بالمضي في عمله وفق برنامج حكومي عرضه على البرلمان يتضمن ثلاثة وعشرين نقطة تركز على الجوانب الامنية والاقتصادية والخدمية فضلا عن مكافحة الفساد.

وقال وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي لقناة العالم:"وضعت الحکومة منهاجاً حکومياً مختصراً ولکنه شاملاً وجامعاً لکل هذه التحديات وأيضاً تفاصيل وآليات لمعالجتها وبالتاکيد ستستثمر کل ما موجود سواءاً من وفرة مالية؛ لأننا طيلة هذه السنة ليست لنا موازنة سنبدأ مباشرة.. ستعکف الحکومة علی اعداد موازنة العام القادم وستعالج کل هذه المشاکل بإذن الله تعالی".

رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي وفي كلمة متلفزة تلت عملية نيل الثقة تحدث عمّا وصفه بانجازات حكومته مع التحذير من ممارسة الضغوطات والابتزاز السياسي لاي حكومة لاحقة، قائلا:"عدم تعريض المتصدين لهذه المهمة النبيلة الی الطعن والتنکيل والضغوطات والابتزازات علی حساب مصالح الناس".

ويشكل التصويت على منح الثقة للحكومة محطة حاسمة بعد مرور اكثر من عام علی الانتخابات التشريعية التي جرت في تشرين 2021، وما شهدته هذه المدة من شلل سياسي، وخصومات وصلت الى أعمال عنف دامية.