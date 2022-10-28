رئيسي : نأمل في تعزيز العلاقات بين ايران والعراق في عهد حكومة السوداني

العالم - ايران

وقال آية الله رئيسي في برقية التهنئة التي بثها الى السوداني بمناسبة منح البرلمان العراقي الثقة لحكومته: نهنئكم على المسؤولية المهمة لرئاسة الوزراء وتشكيل الحكومة العراقية وحصول الوزراء المرشحين على ثقة مجلس النواب. لقد دأبت الجمهورية الإسلامية الايرانية على دعم العملية السياسية في العراق على أساس تصويت الشعب ولن تدخر أي جهد لتطوير العلاقات الأخوية مع العراق.

واضاف: من المؤمل أن تتوطد العلاقات الأخوية بين الجمهورية الايرانية الإسلامية وجمهورية العراق وتتطور من جميع النواحي خلال فترة رئاسة الوزراء لبلادكم بما يتجاوز العلاقات الرسمية، على أساس العمق الحضاري والثقافي والشعبي، وكما في الماضي، تؤكد الجمهورية الإسلامية الايرانية عزمها على توطيد وتعميق وتطوير التعاون الثنائي، وهي على استعداد تام لتطوير هذه العلاقات، وان وجود عراق مزدهر ومستقل وقوي من خلال القيام بدور مؤثر وبناء في تحقيق أمن المنطقة.

واعرب الرئيس الايراني عن تمنياته للحكومة العراقية الجديدة بالموفقية باتجاه نمو وازدهار العراق، وتنمية العلقات بين طهران وبغداد اكثر من السابق، والصحة والعافية لرئيس الحكومة والشعب العراقي.