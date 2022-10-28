الجزائر تؤكد على التطوير العربي المشترك في المجال الاقتصادي

العالم - عمان

وحسب ما نقلت وكالة "سبونتيك العربية" جاء ذلك خلال كلمته بعد تسلم الجزائر رئاسة اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري التحضيري للقمة العربية.

وأضاف الوزير الجزائري أن بلاده تتطلع إلى إزالة المعيقات في منطقة اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺤﺮة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى من خلال الاتحاد الجمركي العربي وصولا إلى سوق عربية مشتركة.

كما أكد استعداد الجزائر لتقديم كل ما يلزم في هذا الإطار.

وأوضح أن ذلك يأتي لتعميق الروابط بين البلدان وتحقيق التكامل المنشود خدمة لمصالح الشعوب العربية خاصة في ظل الظروف التي يشهدها العالم.

وبدأت، الأربعاء الماضي، الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية الـ31 في دورتها العادية في الجزائر على مستوى المندوبين الدائمين لجامعة الدول العربية.

وخلال الاجتماعات، ناقش المندوبون الدائمون جدول الأعمال المتعلق بقضايا العمل العربي المشترك وأهم البنود المدرجة على جدول أعمال القمة.

ومن المقرر أن تعقد القمة العربية الـ31 والتي تستضيفها الجزائر، يومي الأول والثاني من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.