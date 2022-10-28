الجمعة ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٢
٠٢:٠٤ GMT
فارسی
البث المباشر

إصابات خلال مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال ببلدة كفر قدوم بالضفة الغربية

الجمعة ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠١:١٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الأمن العراقي يقبض على 12 إرهابيا في محافظتين

الاعتداء على زوج 'نانسي بيلوسي' بعد اقتحام منزلهما في سان فرانسيسكو

مواجهات مع الاحتلال في الضفة المحتلة

التضخم في إيطاليا يتسارع ويبلغ أعلى مستوى في '38 عاما'

العراق يعلن إحباط وإيقاف العديد من العمليات الارهابية

تسجيلات مسربة تدعو للتظاهر في مصر يوم 11 نوفمبر تثير القلق في البلاد