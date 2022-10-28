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العراق يعلن إحباط وإيقاف العديد من العمليات الارهابية

العراق يعلن إحباط وإيقاف العديد من العمليات الارهابية
الجمعة ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠١:٥٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت قيادة العمليات العراقية المشتركة اليوم الجمعة على إحباط وإيقاف العديد من العمليات الارهابية.

العالم - العراق

وقال المتحدث باسم العمليات، اللواء تحسين الخفاجي، أنه "وحال القاء القبض على أي عنصر ارهابي نعتبره كنزا من المعلومات التي تساعدنا بحربنا ضد داعش الارهابي".

وأضاف، ان "الكثير من الارهابيين وحال القبض عليهم استفدنا من معلوماتهم من خلال تجديد قاعدة بيانات القوات الامنية، وتمكنا من إحباط وإيقاف العديد من العمليات الارهابية".

وتابع الخفاجي :"أما من الجانب التقني فان القوات الامنية استفادت من شرائح الخاتف المحمول والحواسيب التي تضبط مع الدواعش ساهم بصورة كبيرة بتطوير امكانيات القوات الامنية وحربها ضد الإرهاب".

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