العراق يعلن إحباط وإيقاف العديد من العمليات الارهابية

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وقال المتحدث باسم العمليات، اللواء تحسين الخفاجي، أنه "وحال القاء القبض على أي عنصر ارهابي نعتبره كنزا من المعلومات التي تساعدنا بحربنا ضد داعش الارهابي".

وأضاف، ان "الكثير من الارهابيين وحال القبض عليهم استفدنا من معلوماتهم من خلال تجديد قاعدة بيانات القوات الامنية، وتمكنا من إحباط وإيقاف العديد من العمليات الارهابية".

وتابع الخفاجي :"أما من الجانب التقني فان القوات الامنية استفادت من شرائح الخاتف المحمول والحواسيب التي تضبط مع الدواعش ساهم بصورة كبيرة بتطوير امكانيات القوات الامنية وحربها ضد الإرهاب".