هكذا تلقى النظام البحريني الرد على دعوته للانتخابات النيابية

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ومن الوسوم (هاشتاغات) التي تصدرت قائمة الوسوم الاعلى تدولا (تريند) في البحرين ، (#انتخابات_البحرين ، #لن_أشارك ، #نقاطع_للبحرين ، #الانتخابات_النيابية ).

في ظل أزمة سياسية خانقة تعيشها البحرين، وتوسيع النظام مساحات العزلة السياسية بينه وبين الشعب المطالب بالحقوق، تحشد السلطات كافة إمكانياتها من أجل إنجاح الانتخابات النيابية والبلدية المقبلة المزمع إقامتها في الثاني عشر من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل. حشد يصطدم مع موقف قوى المعارضة السياسية التي أعلنت مقاطعة الاستحقاق، باعتباره شكلي لا يلبّي التطلعات، بل يخدم حصراً صورة النظام أمام المحافل الدولية، وفق تعبيرها.

ووفق البحرينيين فان النظام البحريني يسعى لاستثمار العملية الانتخابية الشكلية لتلميع صورته ولتدعيم اسس تسلطه على الشعب ولتوثيق علاقاته مع الكيان الصهيوني اكثر فأكثر، لذلك تصبح هذه الانتخابات كارثية للشعب. فالنظام يستثمر العملية الانتخابية لمزيد من الاستبداد والتسلط ومصادرة الإرادة الشعبية والاستحواذ على الثروات ونهب خيرات البلد ومقدراته وزيادة الضرائب على الناس وللمزيد من التطبيع مع الصهاينة والجرائم الماسة بحقوق الإنسان وتغول الفساد.

وفي الثاني والعشرين من أيلول/سبتمبر الماضي، أصدرت 6 جمعيات وقوى سياسية بحرينية معارضة موقفاً مشتركاً أعلنت فيه مقاطعتها للانتخابات المزمع عقدها في الثاني عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر.كما ورحبت حركة أنصار شباب ثورة 14 فبراير البحرينية بموقف المعارضة الموحد لمقاطعة الانتخابات الصورية، فيما أعربت عن عدم ترحيبها لزيارة البابا للبحرين.

النشطاء عبر مواقع التواصل من جهتهم اكدوا عبر هذه الوسوم رفضهم للانتخابات الصورية ، كما وتم تنظيم عدة وقفات للتعبير عن مقاطعة مهزلة الانتخابات الشكلية وتمسكًا بالحل الشامل وتمكين الشعب من تقرير مصيره.

وغرد حساب باسم "البحرين" : " لن ينفعكم التجنيس السياسيّ !! ضجيج المجنسّين سياسيًّا في انتخابات النظام الصوريّة لن يطغى على صوت الشعب الأصيل الرافض لها والمنادي بحقّه في تقرير مصيره".

فيما غرد حساب "رآيةالعِز14فبراير" : " بإمكانك أن تغيّر الواقع المؤلم بعدم المشاركة في الانتخابات.. فتأمّل..".

وفي تغريدة اخرى نشر الحساب عدة صور لوقفة لأهالي السنابس تأكيدًا على مقاطعة الانتخابات الشكلية ،كتب تعليقا عليها : " وقفة يومية لأهالي أرض الصمود #السنابس تأكيدًا على مقاطعة مهزلة الانتخابات الشكلية وتمسكًا بالحل الشامل وتمكين الشعب من تقرير مصيره".

وغرد "محمد طه" : "وقفة غاضبة لأهالي #مثلث_الصمود تأكيدًا على مقاطعة مهزلة الانتخابات الشكلية وتمسكًا بالحل الشامل وتمكين الشعب من تقرير مصيره".

وغرد حساب "الشيخ علي سلمان" : "سماحة #الشيخ_علي_سلمان : لا احد يستطيع أن يقول أن مجلس النواب قادر على التشريع أو محاسبة الحكومة".

وغرد صاحب هذا الحساب : "???????????????????? " : "الدمقراطية التمثيلية تقضي أن يرجع إليك ممثلك في كل قرار.. ممثلك يجب أن يخدم مصالح من ساعده في النجاح، من صوت له و أوصله (المواطن اللي هو أنت).. مو يروح يعقد مؤامرات سرية ضدك للتضييق على معيشتك!.. "