عبد اللهيان ونظيره السريلانكي يبحثان آخر التطورات المتعلقة بجريمة شيراز

العالم- ايران

وأجرى وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان ونظيره السريلانكي علي صبري، محادثة هاتفية وتبادلا وجهات النظر حول تطوير وتوسيع العلاقات بين البلدين وبعض القضايا ذات الاهتمام المشترك .

كما تم خلال هذه المكالمة تبادل الآراء حول آخر المستجدات المتعلقة بالجريمة الإرهابية في شيراز والعلاقات بين البلدين.

وشكر أمير عبد اللهيان الجانب السريلانكي على رسالة التعاطف والعزاء، مؤكداً: إن حكومة وشعب سريلانكا مروا بتجربة مريرة جراء العمليات الإرهابية في بلادهم وهم يدركون جيدا الآثار الجسيمة لهذه الجريمة ومعاناة الشعب الإيراني وخاصة أسر ضحايا هذه الجرائم الإرهابية.

وانتقد وزير الخارجية الايراني بشدة نهج بعض الحكومات الغربية في تشجيع الإرهاب والعنف في إيران ودعم إنشاء وسائل إعلام كاذبة ضد الجمهورية الإسلامية وأكد: نحن في إيران نتمتع بالديمقراطية، وان احترام كرامة الإنسان من المبادئ الهامة للجمهورية الإسلامية، لكن مع الأسف، تسعى بعض الدول الغربية إلى إثارة الاضطرابات وانعدام الأمن في إيران، وفي هذا الصدد ، شهدنا قبل يومين عملاً إرهابياً في مكان ديني مقدس.

وفي جزء آخر من هذه المحادثة الهاتفية، نقل وزير الخارجية تحيات الرئيس الايراني آية الله رئيسي إلى كبار المسؤولين في سريلانكا، كما دعا وزير خارجية هذا البلد للسفر إلى طهران ، مشيرا الى اللقاء وتبادل وجهات النظر الطيبة بين الطرفين في نيويورك، مؤكدا أن الجمهورية الإسلامية تدعم مواصلة تطوير العلاقات بين البلدين في جميع الأبعاد.

بدوره عبر وزير خارجية سريلانكا ، علي صبري ، في بداية هذه المحادثة الهاتفية ، عن تعازي حكومة وشعب بلاده وتعاطفها مع ضحايا الهجوم الإرهابي على زوار مرقد شاه جراغ في شيراز.

وأعرب وزير الخارجية السريلانكي عن ثقته في أن الجمهورية الإسلامية ستتغلب على الأحداث الأخيرة وأن السلام والأمن الكاملين سيتم توفيرهما لشعب إيران.

وقال علي صبري مخاطبا نظيره الإيراني : آمل أن أسافر إلى الجمهورية الإسلامية في أقرب وقت ممكن لمتابعة تطوير وتوسيع العلاقات بين البلدين.