الجمعة ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٢
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البيان: اقامت المخابرات الأميركية دورات تدريبية لبعض عملائها الايرانيين ومن بينهم "ن.ح" الذي التقط أول صورة للفقيدة مهسا أميني وهي في المشفى

الجمعة ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٢ بتوقيت غرينتش

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