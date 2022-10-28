صحيفة عبرية: حصار نابلس زاد من شعبية مجموعة 'عرين الأسود'

العالم- فلسطين

وأكدت صحيفة "هآرتس"، في مقال نشرته للصحفي جاكي خوري، أن "التواجد الكثيف لقوات الاحتلال عند المدخل الغربي لمدينة نابلس هذه الأيام، لم يظهر منذ الانتفاضة الثانية؛ عدد كبير من الجنود، حواجز، أكوان تراب في الشوارع لإغلاقها، إلى جانب اشتباكات مسلحة وشهداء".

وذكرت أن "قوات الاحتلال تحاصر نابلس منذ نحو أسبوعين وتمنع المواطنين من القرى القريبة من الوصول إليها، حتى وصلت لحالة "شلل كامل"، وهي العاصمة الاقتصادية الفلسطينية، حيث ظهرت العديد من الشوارع فارغة تماما."

وكشفت بأن "سكان نابلس يعتبرون حصار مدينتهم من قبل الاحتلال لا علاقة له بـ"خطوات أمنية وإنما هو عقاب جماعي هدفه إخضاع سكان نابلس"حسب تعبيرها.

وأكد ياسين دويكات، من الغرفة التجارية في نابلس، أن "سياسة العقاب الجماعي لن تؤدي إلى التهدئة والاستقرار، صحيح هناك ضغط اقتصادي كبير على التجار، ولكن إذا اعتقدوا أنه بعد الذي شاهدناه في هذا الأسبوع (عملية الجيش الإسرائيلي وقتل نشطاء عرين الأسود)، بأن هذا سيقود إلى توجه معاكس فهم مخطئون".

وأضاف: "أمام عدوانية المستوطنين؛ هل فكر أي أحد بإغلاق مستوطنة أو وضع أكوام التراب والحواجز؟ بالتأكيد لا، هم بشكل عام مستوطنون ونحن أصحاب المكان ولسنا غزاة".

وخلصت "هآرتس"، إلى أنه رغم الإجراءات "الإسرائيلية" وحصار نابلس ووضع الحواجز وقتل نشطاء المقاومة، إلا أن "تأييد "عرين الأسود" يزداد من يوم لآخر".