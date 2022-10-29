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ايران مستعدة للمساعدة بوقف اطلاق النار في اوكرانيا

ايران مستعدة للمساعدة بوقف اطلاق النار في اوكرانيا
السبت ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٢٦ بتوقيت غرينتش

رفض وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان، المزاعم حول استخدام الطائرات المسيرة الإيرانية في حرب أوكرانيا، معلنا استعداد ايران للمساعدة بوقف اطلاق النار بين روسيا واوكرانيا.

العالم - ايران

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى مساء الجمعة بين وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان ونظيره الاوكراني ديمتري كولبا تم خلاله تبادل الآراء حول آخر المستجدات المتعلقة بالأزمة الأوكرانية والقضايا الثنائية.

وفيما يتعلق بالادعاءات المتعلقة باستخدام الطائرات الإيرانية المسيرة في الحرب في أوكرانيا ، رفض امير عبداللهيان هذا الادعاء بقوة، وأكد قائلا: إن جمهورية إيران الإسلامية قد مرت بثماني سنوات من الحرب المفروضة ، وبالتالي فهي ضد الحرب في أوكرانيا واليمن وغيرهما.

وأضاف: لدينا علاقات جيدة مع روسيا وكان لدينا تعاون دفاعي منذ الماضي ، لكن سياستنا تجاه الحرب في أوكرانيا هي احترام وحدة أراضي الدول ، وليس إرسال أسلحة إلى طرفي النزاع ووقف الحرب وانهاء تهجير الناس.

وقال أمير عبداللهيان: إن السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية واضحة تمامًا وقائمة على معيار واحد ومعارضة الحرب.

وأكد وزير الخارجية الايراني: نحن مستعدون لعقد اجتماعات فنية بحضور خبراء عسكريين بين البلدين دون الحاجة إلى أي وسيط.

ووصف أمير عبداللهيان تصريحات بعض المسؤولين الغربيين بأنها لا أساس لها من الصحة وأشار إلى جهود إيران المتكررة للمساعدة في وقف إطلاق النار وقال: نحن مستعدون للمساعدة في وقف إطلاق النار.

وأضاف أمير عبداللهيان: أعتقد أنه من الافضل لأوكرانيا الحذر كي لا تقع تحت تاثير بعض السياسيين الأوروبيين المتطرفين.

في هذا الاتصال الهاتفي ، قال وزير خارجية أوكرانيا ، ديميتري كولبا ، في معرض تقديره لموقف جمهورية إيران الإسلامية بشأن عدم إرسال أسلحة لاستخدامها في الحرب ضد أوكرانيا: إن محادثات الوفود الفنية العسكرية للبلدين امر مهم.

وفي إشارة إلى استقلال أوكرانيا في العلاقات الخارجية ، قال كولبا: نحن لا نتصرف تحت تأثير الآخرين.

وقال وزير خارجية أوكرانيا ، في معرض شرحه لتأثيرات الحرب على بلاده ، "وفقًا للاتفاقيات الدولية ، فإننا نولي الاهتمام اللازم لأمن ونشاط السفارات".

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ايران مستعدة للمساعدة بوقف اطلاق النار في اوكرانيا

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