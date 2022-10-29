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مصر تعلن عن توقف الجلسات المشتركة مع تركيا بشأن ليبيا

مصر تعلن عن توقف الجلسات المشتركة مع تركيا بشأن ليبيا
السبت ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٤٨ بتوقيت غرينتش

أعلن وزير الخارجية المصري، سامح شكري، عن توقف الجلسات الاستكشافية المشتركة بين بلاده وتركيا بعد انعقاد جولتين منها، بحجة أنه "لم يطرأ تغيير على ممارسات الجانب التركي في ليبيا".

العالم - مصر

ودعت مصر المجتمع الدولي إلى عدم الاعتراف بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، بدعوى انتهاء صلاحية الاتفاق السياسي الذي تشكلت بموجبه، في يونيو/ حزيران الماضي. وهي الحكومة التي وقعت اتفاقية جديدة مع تركيا تسمح للأخيرة بالتنقيب عن الغاز والنفط في المياه الليبية.

وفي مقابلة تلفزيونية، دعا شكري أطراف النزاع في ليبيا إلى احترام اتفاق الصخيرات، والالتزام بالمعايير والقواعد الدولية، مطالباً الأمم المتحدة والجهات المعنية بالتعامل مع ما أسماه "الحكومة الليبية الشرعية"، والتي صادق عليها مجلس النواب الليبي في طبرق، في إشارة إلى حكومة فتحي باشاغا.

واستقبلت القاهرة جلسة مشاورات، في 14 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بين رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، والمبعوث الأميركي لليبيا ريتشارد نورلاند، بحضور مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف، ورئيس جهاز المخابرات العامة المصري اللواء عباس كامل، وذلك بعد يوم واحد من زيارة غير معلنة للأخير إلى مدينة بنغازي، التقى فيها باشاغا، وقائد قوات شرق ليبيا خليفة حفتر.

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