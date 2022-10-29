انتفاضة اهالي شيراز تكريما لشهداء جريمة مرقد "شاهجراغ" الارهابية + صور وفيديو

العالم - ايران

وانطلقت مراسم التشييع من ميدان الإمام الحسين (ع) باتجاه العتبة المقدسة للسيد احمد بن موسى الكاظم "شاهجراغ" بمشاركة مهيبة من اهالي مدينة شيراز .

واطلق المشاركون في مراسم التشييع شعارات عدة تندد باعمال الشغب التي مهدت لجريمة شاهجراغ الارهابية منها "ايها الدواعش ، شيراز لن تصبح دمشق" و "المرأة الحياة، الشهادة ، شيراز تقبلي تعازينا " .

ومن خلال هذه الشعارات نقلت هذه الرسالة إلى جميع الإرهابيين الدواعش ومشغليهم، بان هذا الشعب و تحت راية أهل البيت والشهداء سيتواجدون فيساحة المعركة حتى اخر قطرة من دمهم .

تشييع

تشييع

تشييع

تشييع